Дерево придавило человека во время урагана в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-20T11:55:56+03:00

Во время урагана в Ленобласти дерево рухнуло на мужчину / Фото: @drozdenko_au

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Жуткий ураган, налетевший на Петербург и Ленобласть в ночь на четверг, 19 декабря, оставил после себя много последствий. Более тысячи деревьев сломил ветер и повалил на землю. Стволы перегородили региональные трассы, побили машины и детские площадки. В Гатчине от падения дерева даже пострадал мужчина.

- При падении дерева в Гатчине пострадал один человек. Мужчина находится в больнице, - рассказал в своем официальном Instagram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На данный момент мужчине оказывается квалифицированная медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Из-за стихии многие жители региона остались без электричества. На 8:30 утра, 19 декабря, порядка 14 тысяч человек были без света. К шести часов вечера службы восстановили энергоснабжение почти во всех пострадавших населенных пунктов. Света не было только у 1,7 тысяч человек.

- За устранение последствий ночного урагана аварийные службы получают твердую четверку, - оценил работу энергетиков Дрозденко.

ИСТОЧНИК KP.RU