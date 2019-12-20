Дерево придавило человека во время урагана в Ленобласти
Жуткий ураган, налетевший на Петербург и Ленобласть в ночь на четверг, 19 декабря, оставил после себя много последствий. Более тысячи деревьев сломил ветер и повалил на землю. Стволы перегородили региональные трассы, побили машины и детские площадки. В Гатчине от падения дерева даже пострадал мужчина.
- При падении дерева в Гатчине пострадал один человек. Мужчина находится в больнице, - рассказал в своем официальном Instagram губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
На данный момент мужчине оказывается квалифицированная медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Из-за стихии многие жители региона остались без электричества. На 8:30 утра, 19 декабря, порядка 14 тысяч человек были без света. К шести часов вечера службы восстановили энергоснабжение почти во всех пострадавших населенных пунктов. Света не было только у 1,7 тысяч человек.
- За устранение последствий ночного урагана аварийные службы получают твердую четверку, - оценил работу энергетиков Дрозденко.
ИСТОЧНИК KP.RU