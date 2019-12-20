2019-12-20T12:23:26+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детишек в Выборге

После визита в Ленобласть волшебник направится в Санкт-Петербург
Петр КИБЕР
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Всероссийский Дед Мороз поздравил жителей Выборга с наспупающими праздниками. Фото: city.vbg.ruВсероссийский Дед Мороз поздравил жителей Выборга с наспупающими праздниками. Фото: city.vbg.ru
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20 и 21 декабря Дед Мороз проведет в Санкт-Петербурге. В преддверии визита в Северную столицу главный волшебник страны поздравил жителей Выборга. Главными на празднике стали, конечно, дети.

- Дед Мороз побывал на новогоднем утреннике в «Вересковой усадьбе», где водил хороводы вместе с детьми с ограниченными возможностями, - сообщается на официальном сайте администрации города.

После этого добрый волшебник прогулялся по Выборгу, заглянул на несколько городских праздников и завершил свой визит поздравлением горожан на Красной площади. По традиции, вместе с детьми и взрослыми, Дед Мороз зажег огни на главной праздничной елке. Праздник продолжился концертом воспитанников центра искусств «Эдельвейс» из Санкт-Петербурга, старт которому дал оркестр барабанщиков Дедов Морозов.

Напомним, что в Петербурге Дед Мороз пробудет два дня 20 и 21 декабря. Здесь он также зажжет главную городскую елку, которая стоит на Дворцовой площади. Мероприятие пройдет в субботу.

Всего в планах волшебника посещение 28 городов России.

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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