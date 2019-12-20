2019-12-20T12:47:11+03:00
Общество

В Петербурге появился памятный знак в честь спасения кота из канала Грибоедова

Неравнодушный горожанин спустился к воде, чтобы достать замерзающее животное
Лилия КОЗЛОВА
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После спасения кота на набережной канала Грибоедова появился знак «Охотники за котиками» / Фото: @LoketskiПосле спасения кота на набережной канала Грибоедова появился знак «Охотники за котиками» / Фото: @Loketski
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Неделю назад из канала Грибоедова в Петербурге спасли очередного кота. Хвостатый застрял на мешках, подпирающих обвалившиеся гранитные плиты. Достать животное пытались несколько часов. В итоге нашелся герой, который по веревке спустился к воде и вытянул кота за шкирку на землю. Уличный художник Loketski в честь этого случая установил памятный знак под названием «Охотники за котиками».

- Почему у нас городские службы такие равнодушные? Почему не ринулись спасать кота? Потому что они — Cost Busters, - заявил граффитист.

Художник вспомнил, что коммунальщики пригнали пескоструйную машину, чтобы смыть рисунок его рисунок медвежонка Умки, который смывается влажной тряпкой. Однако никто кроме неравнодушных горожан не приложил усилий для того, чтобы спасти рядового кота.

Знак выполнен в стиле эмблемы охотников за приведениями из одноименного фильма, только вместо призрака на нем изображен испуганный кот Матроскин.

- Памятный знак в честь спасения анонимного кота анонимным петербужцем, - посвятил свою работу Loketski.

ИСТОЧНИК KP.RU

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