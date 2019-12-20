В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-20T12:56:23+03:00

Мужчина уже признался в совершении преступления и сотрудничает со следствием

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Очередное жесткое преступление произошло на почве злоупотребления спиртным. 19 декабря в деревне Куровицы Кингисеппского района Ленобласти были найдены тела двух убитых мужчин. На телах погибших имелись явные признаки насильственной смерти.

- В модульном вагончике рабочего городка, расположенного в 4-х километрах от деревни Куровицы были обнаружены тела двух мужчин 32 и 44 лет, с колото-резаными ранениями, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Впрочем, долго искать предполагаемого преступника не пришлось. На вероятного убийцу указал один из работников стройки. Вскоре 44-летний житель Оренбургской области был задержан.

В разговоре со следователями он во всем сознался и рассказал, как было дело. 18 декабря двое мужчин выпивали в бытовке. В какой-то момент вспыхнул конфликт и один из собутыльников схватился за нож.

Нападавшего пытался остановить третий мужчина, то также получил удары в живот. В итоге оба раненных скончались на месте.

По статье «Убийство» уроженцу Оренбуржья грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU