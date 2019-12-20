2019-12-20T13:04:53+03:00
Общество

На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты

22 декабря Дед Мороз зажжет главную елку на Дворцовой площади
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
22 декабря в центре Петербурга на предновогоднем мероприятии установят дополнительные туалеты22 декабря в центре Петербурга на предновогоднем мероприятии установят дополнительные туалетыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Уже в эти выходные, 22 декабря, в Петербург приедет Всероссийский Дед Мороз, который даст старт новогодним праздникам. Волшебник встретится с горожанами на Дворцовой площади и зажжет главную городскую елку. А чтобы все проходило с комфортом для петербуржцев и никакие бытовые неудобства не нарушили веселье, рядом с местами, где будут проходить праздничные мероприятия установят туалеты.

- Передвижные туалеты будут размещены на Дворцовой площади и Невском проспекте. Также будут задействованы стационарный туалет на Адмиралтейском проспекте, дом 5, литера А, в Александровском саду и передвижной санитарно-гигиенический комплекс на Дворцовой площади у Салтыковского сквера, - сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работа дополнительных уборных будет организована с 17:00 до 21:00.

Праздничную программу Дед Мороз вместе со своей свитой начнет на Дворцовой площади в 17:00 часов 22 декабря. Горожан ждет интерактивная программа и веселые конкурсы. А в 18:00 новогодний Волшебник зажжет огни на главной елке Северной столицы и даст старт массовому забегу в костюмах Дедов Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников
В Петербурге появился памятный знак в честь спасения кота из канала Грибоедова
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детишек в Выборге
Ночью в «Дикси» двое разгромили стеллажи со спиртным и подрались с охраной
Дерево придавило человека во время урагана в Ленобласти
В Петербурге сотрудников дипломатического корпуса поздравили с Новым годом
Почти тысячу деревьев ураган повалил на дороги Ленобласти
Петербургский Хатико каждое утро ждет хозяина на Каменноостровском проспекте
На улице Маршала Захарова взорвался мусоропровод
В Карелии на спор с вертолета сбросили «Мерседес-Гелендваген»
Ждите пробок: в Петербург на саммит съедутся главы государств СНГ
20 декабря в Петербурге будет без шторма и до +2 градусов
У метро «Пионерская» девушка на иномарке протаранила полицейский BMW
В Смольном сообщили, за что будут отвечать вице-губернаторы Батанов и Соколов
В Петербурге грабитель-неудачник убежал с купюрами банка приколов после налета на офис срочных займов
В домах Ленобласти, пострадавших от штормового ветра, восстановили электричество
На стенах Никольского собора увековечили имена 14 моряков, героически погибших в подлодке АС-31
Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что в игре с ЦСКА все решила одна ошибка
Нападающий СКА Александр Барабанов не понимает, почему его команда не забила
СКА уступил ЦСКА в дерби при 62 тысячах болельщиков на «Газпром Арене»
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан