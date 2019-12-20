На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-20T13:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в эти выходные, 22 декабря, в Петербург приедет Всероссийский Дед Мороз, который даст старт новогодним праздникам. Волшебник встретится с горожанами на Дворцовой площади и зажжет главную городскую елку. А чтобы все проходило с комфортом для петербуржцев и никакие бытовые неудобства не нарушили веселье, рядом с местами, где будут проходить праздничные мероприятия установят туалеты.

- Передвижные туалеты будут размещены на Дворцовой площади и Невском проспекте. Также будут задействованы стационарный туалет на Адмиралтейском проспекте, дом 5, литера А, в Александровском саду и передвижной санитарно-гигиенический комплекс на Дворцовой площади у Салтыковского сквера, - сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работа дополнительных уборных будет организована с 17:00 до 21:00.

Праздничную программу Дед Мороз вместе со своей свитой начнет на Дворцовой площади в 17:00 часов 22 декабря. Горожан ждет интерактивная программа и веселые конкурсы. А в 18:00 новогодний Волшебник зажжет огни на главной елке Северной столицы и даст старт массовому забегу в костюмах Дедов Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU