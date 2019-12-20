2019-12-20T14:08:11+03:00
Общество

Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи

Связаться с оператором можно с помощью СМС-сообщения на номер «112»
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти «Система-112» доступна для людей c ограничениями по здоровьюВ Ленобласти «Система-112» доступна для людей c ограничениями по здоровьюФото: Борис КУДРЯВОВ
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Жители Ленинградской области, имеющие нарушения слуха или речи, могут вызвать скорую помощь, полицию или пожарных без звонка оператору. Как напомнили в правительстве региона в пятницу, 20 декабря, связаться с экстренными службами люди с ограничениями по здоровью могут при помощи СМС-сообщения на номер «112». Эту функцию поддерживают все операторы связи, работающие на территории региона.

- В текстовом сообщении на номер 112 необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии, - рассказали в администрации.

В случае, если было совершено преступление, следует прописывать обстоятельства происшествия, приметы лиц, совершивших правонарушение, данные об очевидцах и причиненном ущербе.

Но остальным гражданам рекомендуют вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка, потому что так диспетчер может сразу уточнить дополнительную информацию, которая важна для организации оперативной помощи.

Номер «112» един для вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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