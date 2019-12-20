В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-20T14:55:27+03:00

В пятницу петербургские водители стояли в пробках. И еще постоят. Фото: vk.com/spb_today

Причиной неудобств стали саммиты СНГ и ЕАЭС, на которые слетелись главы нескольких государств

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Петербургским автомобилистам советуют временно пересесть на метро. Утром 20 декабря Северную столицу сковали пробки на ЗСД и КАД. Причиной стала большая политика.

В пятницу в городе стартовал неформальный саммит СНГ, а также заседание совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на которые прибыл Владимир Путин, а также его иностранные коллеги. Утром их самолеты принимали в Пулково.

Если утром заторы на дорогах наблюдались на КАД и ЗСД в районе аэропорта, то ближе к полудню они переместились в центр.

Автомобилистам стоит быть внимательнее - перекрытия есть в районе Таврического дворца, где традиционно проходят встречи совета глав государств-членов СНГ. Здесь уже закрыли Потемкинскую улице и изменили машруты автобусов №№ 46, 54, 136 и троллейбуса № 15. А к вечеру пробки могут вернуться на КАД и выезды из города.

Для экономии времени водителям рекомендуют временно отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный.

Подготовила Алиса Иняхина

ИСТОЧНИК KP.RU