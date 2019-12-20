Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-20T14:46:28+03:00

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К петербургским пробкам из-за визита первых лиц в Северную столицу, добавилось перекрытие улицы в Калининском районе. Днем в пятницу, 20 декабря 2019 года, прохожие обратили внимание на подозрительный предмет, лежащий на газоне рядом с колледжем отраслевых технологий «Краснодеревец», расположенном в доме 16 по улице Ушинского. Бдительные горожане позвонили в экстренные службы, сообщив, что нашли ржавую вещь, похожую на снаряд.

- Похоже на «снаряд» от немецкого орудия, 60-75 миллиметров, - выдвинул в сети предположение очевидец.

Другие петербуржцы отметили, что подозрительный предмет больше похож на грязную бутылку из-под лимонада. По версии некоторых свидетелей, снаряд является муляжом, подкинутый каким-нибудь хулиганом, который решил устроить переполох.

На место после звонка незамедлительно выехали сотрудники полиции и ОМОН, перекрыли улицу Ушинского, для того, чтобы изучить предмет.

ИСТОЧНИК KP.RU