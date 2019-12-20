2019-12-20T15:11:36+03:00
Происшествия

Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве

Руководитель одного из отделов Пушкинского района вымогал деньги у своего подчиненного
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудника одного из отделов полиции Пушкинского района подозревают в получении взятки от своего подчиненногоСотрудника одного из отделов полиции Пушкинского района подозревают в получении взятки от своего подчиненногоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге сотрудники службы безопасности полиции заподозрили своего коллегу в преступлении. В пятницу, 20 декабря, одного из руководителей отдела МВД по Пушкинскому району задержали. Правоохранители полагают, что он получал взятки от своего же подчиненного.

- По имеющимся данным, в период с 3 по 19 декабря 2019 подозреваемый – временно исполняющий обязанности заместителя начальника одного из отделов полиции Пушкинского района вымогал и получил от оперативного дежурного дежурной части деньги в общей сумме 300 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Во информации правоохранителей, подозреваемый полицейский вымогал деньги за общее покровительство и попустительство по службе, предлагал непривлечение последнего к ответственности за незаконное осуществление коммерческой деятельности и неинициирование в отношении него служебной проверки в связи с запретом осуществления коммерческой деятельности сотрудниками ОВД.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. На данный момент идет служебная проверка, а также решается вопрос об увольнении сотрудника МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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