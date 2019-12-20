В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Полиция Ленобласти задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве молодого человека. 19 декабря в деревне Сокколово Гатчинского района был найден завернутый в пленку труп уроженца Азербайджана. Погибший ранее был объявлен в розыск, как без вести пропавший.
- Задержан безработный гражданин 1973 года рождения, изобличенный в убийстве пропавшего 27-летнего гражданина Азербайджана, а также сокрытии улик, - сообщает источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, 6 декабря в деревне Сокколово между мужчинами произошла ссора. В ее разгар подозреваемый ударил своего соперника поленом насмерть, а после положил тело в полиэтиленовый пакет и вывез в поле на машине жены.
Мужчину начали искать и 8 декабря в полицию поступило заявление об исчезновении молодого человека. В ходе оперативных действий тело было найдено на окраине деревни Покизен-Пурская, а вскоре нашелся и потенциальный убийца. Он уже был судим за побои и угрозу убийством.
Сейчас подозреваемый задержан, по статье «Убийство» жителю Ленобласти грозит до 15 лет тюрьмы.
Подготовила Алиса Иняхина.
ИСТОЧНИК KP.RU