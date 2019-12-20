В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-20T16:11:41+03:00

Тело убитого он завернул в пленку и вывез в поле на машине жены

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Полиция Ленобласти задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве молодого человека. 19 декабря в деревне Сокколово Гатчинского района был найден завернутый в пленку труп уроженца Азербайджана. Погибший ранее был объявлен в розыск, как без вести пропавший.

- Задержан безработный гражданин 1973 года рождения, изобличенный в убийстве пропавшего 27-летнего гражданина Азербайджана, а также сокрытии улик, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 6 декабря в деревне Сокколово между мужчинами произошла ссора. В ее разгар подозреваемый ударил своего соперника поленом насмерть, а после положил тело в полиэтиленовый пакет и вывез в поле на машине жены.

Мужчину начали искать и 8 декабря в полицию поступило заявление об исчезновении молодого человека. В ходе оперативных действий тело было найдено на окраине деревни Покизен-Пурская, а вскоре нашелся и потенциальный убийца. Он уже был судим за побои и угрозу убийством.

Сейчас подозреваемый задержан, по статье «Убийство» жителю Ленобласти грозит до 15 лет тюрьмы.

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU