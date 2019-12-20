2019-12-20T16:11:47+03:00
Общество

Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию

Самолет с Валентиной должен приземлиться в Москве [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка, которой грозило пять лет в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вернулась в РоссиюПетербурженка, которой грозило пять лет в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вернулась в РоссиюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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История с 28-летней петербурженкой Валентиной Андреевой, которая чуть было не осталась на пять лет в тюрьме Таиланда из-за укуса обезьянки, закончилась хеппи-эндом. В пятницу, 20 декабря, в 16:20 часов девушка должна прилететь из Бангкока в Москву. Об этом в соцсетях сообщили друзья жительницы Северной столицы, которые с нетерпением ждут свою подругу домой.

- В общем я на пол пути до дома, осталось немного потерпеть - отсчитываю дни до пятницы! В IDC (иммиграционной тюрьме) меня ждет снова тюремный треш, но я уже мыслями в Москве, осталось чуть-чуть, - написала в своем Instagram Валентина 17 декабря, когда ее отправляли в Бангкок.

Петербурженка могла оказаться в тюрьме по нелепой случайности. Во время отдыха в Пхукете девушку укусила за руку обезьянка. Она пошла в аптеку, где ей продали в качестве обезболивающего препарат Alprazolam, который оказался запрещенным.

Валентина несколько дней провела в тюрьме, после ей стал активно помогать депутат Александр Голованов. В итоге суд назначил петербурженке штраф и отпустили домой.

Момент укуса обезьянкой петербургской туристки.Видео: Из архива Валентины Андреевой

ИСТОЧНИК KP.RU

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