На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-20T16:53:29+03:00

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Около года петербургская телебашня не радовала горожан художественной подсветкой, но в канун Нового года горожане получили еще одну "елочку". Капитальный ремонт подсветки не только завершен, но на нем еще и удалось сэкономить больше 111 миллионов рублей.

- На объекте смонтировано 644 новых светодиодных светильников. Они создают образ башни из светящихся колец на ярусах с триколором российского флага на смотровой площадке, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

В ходе капремонта удалось заменить мерцающие страбоскопы, светильники и кронштейны, которые уже отслужили свой срок. Сэкономить средства удалось за счет пересмотра контракта — изначально планировалось потратить на подсветку 133 миллиона рублей, позже эта сумма сократилась до 21,5 миллиона. Оставшиеся, но совсем не лишиние деньги пошли на уличное освещение. Были заменены кабели, светильники и прочее в Колпинском, Адмиралтейском, Кировском, Петроградском районах.

В честь первого включения подсветки башни после ремонта горожанам показали все возможности и световые программы – режим маяка, круговой и мерцание. В остальные дни увидеть художественную подсветку можно будет в первые десять минут каждого часа.

Подготовила Алиса Иняхина.

ИСТОЧНИК KP.RU