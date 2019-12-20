2019-12-20T17:09:56+03:00
Общество

На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед

Днем в регионе будет плюсовая температура и мокрый снег
Лилия КОЗЛОВА
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Туман окутает Ленинградскую область на выходныхТуман окутает Ленинградскую область на выходныхФото: Александр ГЛУЗ
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Теплая зима продолжает радовать или огорчать, в зависимости от температурных предпочтений и любви к снегу, жителей Петербурга и Ленобласти. На выходных, 21 и 22 декабря, в 47-м регионе в дневное время снова будет стоять плюсовая температура, а ночью совсем немного падать ниже нуля. Периодически возможны мокрые осадки и даже туман.

- В субботу, 21 декабря, в Ленинградской области будет облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер теплый, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с температурными перепадами, на дорогах будет появляться гололед, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и осторожными, чтобы избежать ДТП.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 22 декабря, область укутает туман. Устраивать прогулки в такую погоду – одно удовольствие. А вот выходить на воду, либо гонять на автомобилях – крайне не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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