За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
Имя Думской улицы стало почти что нарицательным в Петербурге. На месте, где в царские времена чинно расхаживали члены городской думы, отдыхая в перерывах заседаний, нынче веселится разбитная молодежь. Да и не только. Звание самой гулящей, самой веселой и самой скандальной улицы города, прочно закрепилось за Думской. Итоги года подвели в полиции.
- С начала 2019 года состоялось 17 рейдов, в ходе них и было изъято 699,5 литра алкоголя за нарушение правил его реализации; а также задержано 306 человек, - пишет газета «Петербургский дневник».
Большая часть посетителей баров, клубов и ресторанов пошла по «административке» за мелкое хулиганство, употребление спиртного на улице и употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.
Предпринимателей же привлекали к ответственности за работу без лицензии и продажу алкоголя без разрешительных документов.
Шум, который создают гуляки, сильно мешает спать местным жителям. Да и криминогенная обстановка не особо радует. Впрочем, «закрывать» Думскую не планируют. Власти центрального района надеются, что улица станет цивилизованнее и превратится в настоящий ресторанный центр, как в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU