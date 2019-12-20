Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-20T17:57:43+03:00

196 тысяч евро наличными, а также другие ценности «по мелочи» пропали из коттеджа в поселке Борисова Грива

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Почти преступление века, как казалось исполненное опытным злоумышленником, всколыхнуло тихий поселок Борисова Грива 12 декабря. Здесь из частного дома исчезли ценности на 15 миллионов рублей. Пострадавшим оказался гражданин Уругвая, хранивший дома крупную сумму в валюте.

- 12 декабря 2019 года в полицию Всеволожского района поступила информация о том, у 41-летнего иностранца было похищено 196 тысяч евро, ювелирные изделия, а также банковские карты, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

По словам потерпевшего, он оставил дом не запертым и злоумышленнику не составило труда зайти внутрь, чтобы найти ценности.

Казалось, что дело - настоящий «висяк» и раскрыть его будет невозможно, но петербургские полицейские смогли найти домушника. 18 декабря на Невском проспекте был задержан безработный уроженец Средней Азии, находившийся в городе без регистрации. У него в карманах нашлись 2 миллиона рублей, 2 тысячи евро и ювелирные изделия.

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ИСТОЧНИК KP.RU