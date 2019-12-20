2019-12-20T18:21:41+03:00
Общество

Воспитатели детских садов Петербурга оказались лучшими в России

Работники дошкольного образования победили в четырех номинациях на всероссийском конкурсе
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские воспитатели оказались лучшими на всероссийском конкурсе / Фото: СмольныйПетербургские воспитатели оказались лучшими на всероссийском конкурсе / Фото: Смольный
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Петербургские воспитатели детских садов оказались лучшими из лучших. В пятницу, 20 декабря 2019 года, на киностудии «Союзмультфильма» в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Работницы дошкольного образования из города на Неве заняли первые места в четырех номинациях из семи.

- В 2019 году в конкурсе приняли участие более 2600 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. В четырех номинациях воспитатели из Петербурга заняли первые места, а еще в одной номинации – третье место, - рассказали в Смольном.

Так, первые места заняли воспитатель детского сада № 78 Красносельского района Мариана Полищук, воспитатель группы компенсирующей направленности детского сада № 14 Петродворцового района Галина Примакина в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии». «Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающей методикой» стала Наталья Красняк, из детского сада № 55 Колпинского района, а «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель» - Елена Гермогенова, руководитель дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназия № 56».

3 место в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» - Елена Иоффе, музыкальный руководитель детского сада № 47 Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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