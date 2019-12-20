2019-12-20T18:21:42+03:00
Происшествия

В Архангельске две 17-летние подружки ради интереса жестоко убили знакомую сверстницу

Девушку били бутылкой, резали стеклом и потом задушили
Петр КИБЕР
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Следком предъявил обвинение двум 17-летним девушкам, зверски убившим свою знакомую.Следком предъявил обвинение двум 17-летним девушкам, зверски убившим свою знакомую.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Чудовищная жестокость, - так можно описать произошедшее летом 2019 года в Архангельске. 30 июня у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская было найдено тело зверски убитой 17-летней девушки. Позднее эксперты установили, что она была избита и задушена. А сделали это две ее знакомые сверстницы. Просто из интереса.

- По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления, - сообщает пресс-служба Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В итоге выбор пал на одну из их приятельниц. Одна из девушек пригласила ничего не подозревавшую жертву на прогулку. 29 июня 2019 года днем обвиняемые, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полиэтиленовые пакеты и чистящее средство, пришли на встречу.

Действуя согласно плану, одна из злоумышленниц нанесла потерпевшей удар стеклянной бутылкой по голове, та упала на землю.

Далее изуверки измывались над беспомощной девушкой. Ее душили ремнем, били бутылками и резали осколками стекла, периодически надевая на голову пакет пока жертва не умерла.

Несмотря на то, что подружки постарались замести следы преступления, их все же нашли. Сейчас обе находятся под стражей. За убийство с особой жестокостью 17-летним архангелогородкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Архангельске две 17-летние подружки ради интереса жестоко убили знакомую сверстницу
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