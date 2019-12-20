2019-12-20T18:38:43+03:00
Происшествия

У буфетчицы школьной столовой в Купчино, где дети заболели гепатитом, заподозрили ротавирус

В петербургском учебном заведении проводится санитарная обработка помещений
Лилия КОЗЛОВА
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У заболевшей гепатитом буфетчицы в Купчино подозревали ротавирусУ заболевшей гепатитом буфетчицы в Купчино подозревали ротавирусФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сразу пять учеников школы номер 365 Фрунзенского района в Петербурге заразились гепатитом А. По предварительным данным, инфекция пошла от одной из работниц столовой. Как стало известно в пятницу, 20 декабря, выяснилось это не сразу. Изначально было подозрение, что буфетчица подхватила ротавирус. Однако во время обследования выяснилось, что болезнь куда серьезнее.

- Как только работник почувствовал себя плохо, сразу же уведомили Роспотребнадзор и был предпринят ряд мер. Симптомы были похожи на ротавирус, который можно часто встретить в школах и детских садах, - пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу администрации Фрунзенского района.

Отмечается, что за последнее время буфетчица не покидала пределы страны и имела все необходимые документы для работы. В школе уже проведена санитарная обработка всех помещений, а заболевшие школьники находятся под наблюдением врачей.

Также во время проверки школы были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Продукты на кухне хранились неправильно, а у работников столовой не было условий для соблюдения личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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У буфетчицы школьной столовой в Купчино, где дети заболели гепатитом, заподозрили ротавирус
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