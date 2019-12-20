2019-12-20T18:55:50+03:00
Общество

Лабрадор-таможенник поймал контрабандистов под Петербургом

Пес по кличке Грей унюхал более 4 тысяч сигарет, спрятанных в машине
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Служебный лабрадор-ретривер нашел в машине контрабандиста более 4 тысяч сигарет / Фото: Северо-Западное таможенное управлениеСлужебный лабрадор-ретривер нашел в машине контрабандиста более 4 тысяч сигарет / Фото: Северо-Западное таможенное управление
Изменить размер текста:

Под Петербургом бравый служебный пес помог вычислить контрабандистов, которые хотели незаметно вывезти на территорию Финляндии более 4 тысяч сигарет. В пятницу, 20 декабря, стало известно, что лабрадор-ретривер по кличке Грей обнаружил в машине, пытавшейся пересечь границу через таможенный пост Торфяновка в Выборгском районе, большое количество незадекларированного товара.

- На Выборгскую таможню приехал легковой автомобиль марки Citroen, за рулем которого сидел российский гражданин. Пограничникам он не сообщил о том, что у него в машине находятся товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Транспорт отправили на осмотр инспектора поста совместно со специалистом кинологического отдела. Служебный пес Грей стал обнюхивать автомобиль и своим носом учуял, что в машине есть тайники. Своим поведением он показал коллегам, что внутри есть спрятанные вещи.

Оказалось, что в скрытых полостях машины были спрятаны 208 пачек сигарет – 4160 штук табака. Товар изъят и направлен на товароведческую экспертизу для установления его стоимости. В отношении нарушителя санкциями статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до трехкратного размера стоимости товара, с его конфискацией. Автомобиль изъят как орудие совершенного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения
Невский проспект сковали 10-балльные пробки в день визита Путина и глав стран СНГ
Лабрадор-таможенник поймал контрабандистов под Петербургом
У буфетчицы школьной столовой в Купчино, где дети заболели гепатитом, заподозрили ротавирус
В Архангельске две 17-летние подружки ради интереса жестоко убили знакомую сверстницу
Воспитатели детских садов Петербурга оказались лучшими в России
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников