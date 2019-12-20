Лабрадор-таможенник поймал контрабандистов под Петербургом

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-20T18:55:50+03:00

Пес по кличке Грей унюхал более 4 тысяч сигарет, спрятанных в машине

Изменить размер текста: A A

Под Петербургом бравый служебный пес помог вычислить контрабандистов, которые хотели незаметно вывезти на территорию Финляндии более 4 тысяч сигарет. В пятницу, 20 декабря, стало известно, что лабрадор-ретривер по кличке Грей обнаружил в машине, пытавшейся пересечь границу через таможенный пост Торфяновка в Выборгском районе, большое количество незадекларированного товара.

- На Выборгскую таможню приехал легковой автомобиль марки Citroen, за рулем которого сидел российский гражданин. Пограничникам он не сообщил о том, что у него в машине находятся товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, - сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Транспорт отправили на осмотр инспектора поста совместно со специалистом кинологического отдела. Служебный пес Грей стал обнюхивать автомобиль и своим носом учуял, что в машине есть тайники. Своим поведением он показал коллегам, что внутри есть спрятанные вещи.

Оказалось, что в скрытых полостях машины были спрятаны 208 пачек сигарет – 4160 штук табака. Товар изъят и направлен на товароведческую экспертизу для установления его стоимости. В отношении нарушителя санкциями статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до трехкратного размера стоимости товара, с его конфискацией. Автомобиль изъят как орудие совершенного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU