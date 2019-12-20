2019-12-20T19:27:24+03:00
Общество

Невский проспект сковали 10-балльные пробки в день визита Путина и глав стран СНГ

В среднем, вечером 20 декабря в городе дорожная ситуация оценивалась в 8 баллов.
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водители посчитали, что сильные пробки в городе появились из-за приезда первых лиц.Водители посчитали, что сильные пробки в городе появились из-за приезда первых лиц.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские водители пожаловались на длинные пробки вечером 20 декабря в Петербурге. Особенно плотный трафик зафиксировали на Невском проспекте, его оценили сразу в 10 баллов. В среднем в городе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность дорог составила 8 баллов.

Автолюбители высказывали недовольство жестким трафиком еще днем. В основном, они общались между собой в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконаткте».

- Весь центр перекрыт, ездим кругами!

- Перекрыли ЗСД и Благодатную улицу – совсем напрочь, что все стояли около 30 минут. 2 кортежа проехали, а перекрыли аж за 20 мин до первого потока машин официальных лиц.

- Инспекторы ГИБДД на Московском проспекте, управляли движением кортежа.

Напомним, сегодня в Петербург прибыл Владимир Путин для того, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. После этого прошла неформальная встреча глав государств, которые входят в СНГ. Городские водители связывают перекрытия и жуткие пробки именно с приездом официальных лиц, а не новогодней лихорадкой или другими обстоятельствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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