2019-12-20T19:51:13+03:00
Общество

Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения

В ночь с 18 на 19 декабря в парке затопило 40 процентов территории [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: vk.com/sestroretskФото: vk.com/sestroretsk
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Жители Сестрорецка поделились в соцсетях фотографиями последствий наводнения в местном парке Дубки. Напомним, стихия нагрянула в ночь с 18 на 19 декабря. В итоге парк оказался затоплен почти на 40%. 20 декабря вода, наконец, ушла с территории. Однако в парке остались снежные глыбы.

Некоторые глыбы высотой практически с человека. Фото: vk.com/sestroretsk

Некоторые глыбы высотой практически с человека. Фото: vk.com/sestroretsk

- Вот такие у нас «подарки» от последнего наводнения, - написала посетительница парка в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».

Местные жители, мягко говоря, удивились подобной картине. Сейчас они гадают, что будут делать с внезапными айсбергами. Вариантов не так много. Можно дождаться, когда они растают, благо погода пока это позволяет. Или же снежные глыбы способны расколоть и вывезти коммунальщики. Пожалуй, лучше бы сделать это поскорее, ведь в некоторых местах парка льдины образовали настоящий лабиринт, в котором непросто гулять.

Местами айсберги превратили парк в настоящий лабиринт. Фото: vk.com/sestroretsk

Местами айсберги превратили парк в настоящий лабиринт. Фото: vk.com/sestroretsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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