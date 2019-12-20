Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения
Жители Сестрорецка поделились в соцсетях фотографиями последствий наводнения в местном парке Дубки. Напомним, стихия нагрянула в ночь с 18 на 19 декабря. В итоге парк оказался затоплен почти на 40%. 20 декабря вода, наконец, ушла с территории. Однако в парке остались снежные глыбы.
Некоторые глыбы высотой практически с человека. Фото: vk.com/sestroretsk
- Вот такие у нас «подарки» от последнего наводнения, - написала посетительница парка в сообществе «Сестрорецк и Курортный район» во «Вконтакте».
Местные жители, мягко говоря, удивились подобной картине. Сейчас они гадают, что будут делать с внезапными айсбергами. Вариантов не так много. Можно дождаться, когда они растают, благо погода пока это позволяет. Или же снежные глыбы способны расколоть и вывезти коммунальщики. Пожалуй, лучше бы сделать это поскорее, ведь в некоторых местах парка льдины образовали настоящий лабиринт, в котором непросто гулять.
Местами айсберги превратили парк в настоящий лабиринт. Фото: vk.com/sestroretsk
ИСТОЧНИК KP.RU