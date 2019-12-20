В Петербурге заключили под стражу угонщиков элитных иномарок, прятавших машины в бункере особняка
Стало известно, что угонщиков элитных иномарок в Петербурге оперативно заключили под стражу. Напомним, хитрые злоумышленники прятались в дремучих лесах Ленобласти. Они привозили угнанные авто в свой особняк в поселок Стеклянный. В доме находился настоящий бункер, где хранились иномарки. Вход туда прятался под секретным люком в полу.
- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех пятерых предполагаемых участников преступной группы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Машину спускали в бункер с помощью подъемника. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Главными в банде были приятели Сергей и Дмитрий. Они набрали себе тройку талантливых молодых техников, которые угоняли автомобили в два счета. Помимо дорогих иномарок оперативники нашли в бункере 200 поддельных госномеров для авто, пять устройств подавления GSM-сигналов, а также «удочки», которые заменяли ключи хозяина любой машины.
В Ленобласти нашли бункер с угнанными машинами.
ИСТОЧНИК KP.RU