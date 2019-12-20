В Петербурге заключили под стражу угонщиков элитных иномарок, прятавших машины в бункере особняка

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-20T20:59:05+03:00

Все пятеро хитрых злоумышленников на время следствия посидят в СИЗО

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Стало известно, что угонщиков элитных иномарок в Петербурге оперативно заключили под стражу. Напомним, хитрые злоумышленники прятались в дремучих лесах Ленобласти. Они привозили угнанные авто в свой особняк в поселок Стеклянный. В доме находился настоящий бункер, где хранились иномарки. Вход туда прятался под секретным люком в полу.

- Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех пятерых предполагаемых участников преступной группы. В отношении них возбудили уголовное дело по статье за кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Машину спускали в бункер с помощью подъемника. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Главными в банде были приятели Сергей и Дмитрий. Они набрали себе тройку талантливых молодых техников, которые угоняли автомобили в два счета. Помимо дорогих иномарок оперативники нашли в бункере 200 поддельных госномеров для авто, пять устройств подавления GSM-сигналов, а также «удочки», которые заменяли ключи хозяина любой машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750842" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти нашли бункер с угнанными машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU