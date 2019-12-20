2019-12-20T21:21:46+03:00
Общество

В Петербурге подвели окончательные итоги последствий штормового ветра

Комитет по благоустройству насчитал 420 поваленных деревьев в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Штормовой ветер натворил немало бед в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИШтормовой ветер натворил немало бед в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ
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Комитет по благоустройству Петербурга подвел итоги ликвидации последствий штормового ветра, нагрянувшего в город с 18 на 19 декабря. Всего чиновники насчитали 420 поваленных деревьев из-за стихии. Напомним, порывы ветра в Петербурге доходили до 28 м/с и сносили все на своем пути.

Сильнее всех пострадал Красносельский район со 102 поваленными деревьями, в два раза меньше бед оказалось в Петродворцовом районе, занявшем второй место в условном рейтинге. Два дерева и две больших ветки в городе свалились на припаркованные машины. И всего один случай падения пришелся на линию электропередач.

Однако ликвидация последствий все еще продолжается.

- Все эти дни ведутся работы по раскряжевке и вывозу порубочных остатков. На данный момент убрано с улиц города 124 дерева. Из-за большого объема работ остаток вывезут по 25 декабря. Это деревья, которые не мешают ни проходу людей, ни проезду автотранспорта, - рассказывают в комитете по благоустройству Петербурга.

К слову, многие парки и скверы города вновь открыты, поскольку угроза штормового ветра миновала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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