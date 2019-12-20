По Петербургу вновь проедет «Дедморобус» с оркестром

СЕГОДНЯ 21:52 2019-12-20T21:52:56+03:00

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Улицы Петербурга снова наполнит музыка и свет яркого «Дедморобуса». Праздничный ретротранспорт с музыкантами, переодетыми в главного волшебника страны, уже не раз ездил по центру города в прошлые годы. Красный автобус настолько пришелся по душе жителям Петербурга, что его вернут уже в эти выходные.

- Даты поездок «Дедморобуса» следующие – 22, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 декабря 2019 года. Автобус будет стартовать ориентировочно с 19:00 от Лиговского проспекта у метро «Площадь Восстания», - сообщает пресс-служба торгово-развлекательного центра «Галерея».

"Дедморобус" по традиции будет стартовать с Лиговского проспекта.Фото: Олег ЗОЛОТО

Если раньше горожанам нельзя было прокатиться в красочном автобусе с Дедушками Морозами, то в этот раз запрет решили снять. Однако повезло лишь 60-ти счастливчикам, которые выиграли заветный билет в тематическом розыгрыше от «Галереи». Но не это главное, ведь музыканты и без того поделятся со всеми петербуржцами хорошим настроением и иногда даже подарками. Лицезреть «Дедморобус» вживую можно будет по традиции на Невском и Лиговском проспектах.

ИСТОЧНИК KP.RU