2019-12-20T22:49:49+03:00
Происшествия

ГИБДД разыскивает белый микроавтобус, сбивший пенсионера на «зебре» на Богатырском проспекте

Пешехода госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, а водитель машины предпочел скрыться
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД пытаются установить личность водителя, скрывшегося с места ДТП.Сотрудники ГИБДД пытаются установить личность водителя, скрывшегося с места ДТП.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге разыскивают белый микроавтобус, который сбил пенсионера на Богатырском проспекте. Серьезная авария произошла 20 декабря около 19:10 возле дома №17. ГИБДД считает, что машина неслась по Богатырскому проспекту от проспекта Сизова в сторону улицы Гаккелевской. В этот роковой момент на «зебру» вышел пешеход, который попал под сильный удар авто. Водитель испугался за свою судьбу и тут же умчал вдаль.

- Предположительно мы разыскиваем микроавтобус белого цвета. Неустановленный водитель не только не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, но и даже не остановился после ДТП. Сбитого 66-летнего мужчину оперативно госпитализировали медики в городскую больницу №3. У него диагностировали тяжелые травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверку по факту аварии и стараются как можно быстрее определить личность беглеца на белом микроавтобусе.

Свидетелей и очевидцев, а так же лиц, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят скорее позвонить по телефону 8 (981) 764-66-66 или явиться в отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району на улице Ильюшина,18 в кабинет 219. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновных в краже 389 млн рублей у «Ленэнерго» отпустили на свободу
Лжетеррориста петербургских вокзалов отправили за решетку
ГИБДД разыскивает белый микроавтобус, сбивший пенсионера на «зебре» на Богатырском проспекте
По Петербургу вновь проедет «Дедморобус» с оркестром
В Петербурге подвели окончательные итоги последствий штормового ветра
В Петербурге заключили под стражу угонщиков элитных иномарок, прятавших машины в бункере особняка
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно стать зайчиком или белочкой на Новый год
Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения
Невский проспект сковали 10-балльные пробки в день визита Путина и глав стран СНГ
Лабрадор-таможенник поймал контрабандистов под Петербургом
У буфетчицы школьной столовой в Купчино, где дети заболели гепатитом, заподозрили ротавирус
В Архангельске две 17-летние подружки ради интереса жестоко убили знакомую сверстницу
Воспитатели детских садов Петербурга оказались лучшими в России
Полиция поймала мигранта, который ограбил дом уругвайца на 15 миллионов рублей
Рождественский вертеп появился перед Казанским собором
За год на Думской провели 17 рейдов, изъяли почти 700 литров спиртного и задержали 306 человек
На выходных Ленобласть ожидает туман и гололед
Петербург занял второе место среди лучших регионов для туризма
На подсветке телебашни Петербург сэкономил 111 миллионов рублей
Петербурженка, едва не оставшаяся в тайской тюрьме из-за укуса обезьянки, вылетела в Россию
В Ленобласти мужчина забил друга насмерть поленом
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взяточничестве
Из-за снаряда на газоне в Калининском районе Петербурга перекрыли улицу
В пятницу Петербург сковали пробки в городе: автомобилисты стояли на КАДе, ЗСД и в центре
Вызов экстренных служб в Ленобласти стал доступен для людей с нарушением слуха и речи
Вместо ушедшего в «Метрострой» Сергея Харлашкина КРТИ возглавил Андрей Семчанков
На предновогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Ленобласти уроженец Оренбурга зарезал двух собутыльников