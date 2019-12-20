ГИБДД разыскивает белый микроавтобус, сбивший пенсионера на «зебре» на Богатырском проспекте

СЕГОДНЯ 22:22 2019-12-20T22:49:49+03:00

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В Петербурге разыскивают белый микроавтобус, который сбил пенсионера на Богатырском проспекте. Серьезная авария произошла 20 декабря около 19:10 возле дома №17. ГИБДД считает, что машина неслась по Богатырскому проспекту от проспекта Сизова в сторону улицы Гаккелевской. В этот роковой момент на «зебру» вышел пешеход, который попал под сильный удар авто. Водитель испугался за свою судьбу и тут же умчал вдаль.

- Предположительно мы разыскиваем микроавтобус белого цвета. Неустановленный водитель не только не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, но и даже не остановился после ДТП. Сбитого 66-летнего мужчину оперативно госпитализировали медики в городскую больницу №3. У него диагностировали тяжелые травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить проверку по факту аварии и стараются как можно быстрее определить личность беглеца на белом микроавтобусе.

Свидетелей и очевидцев, а так же лиц, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят скорее позвонить по телефону 8 (981) 764-66-66 или явиться в отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району на улице Ильюшина,18 в кабинет 219. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU