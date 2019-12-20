Виновных в краже 389 млн рублей у «Ленэнерго» отпустили на свободу

20 Дек. 23:20 2019-12-20T23:20:52+03:00

Всего злоумышленники хотели похитить 822 миллиона рублей, но их схватили раньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока шло долгое следствие, двое обвиняемых уже отбыли наказание, а третий умер

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Смольнинский районный суд Петербурга сначала назначил тюремный срок, а потом тут же отпустил троих фигурантов дела о похищении у «Ленэнерго» почти 389 миллионов рублей.

Оказалось, следствие шло настолько долго, что пока обвиняемые находились либо под стражей, либо под домашним арестом, они уже отбыли наказание. А это ни много ни мало 5 лет. Третьего злоумышленника «наградили» 4,5 годами ИК общего режима, однако в 2018 году он покончил с собой.

Всего преступники планировали похитить 822 миллиона рублей.

- Двое из них занимали руководящие должности в филиале ОАО «Ленэнерго» в «Дирекции строящихся объектов». Они вступили в сговор с главой компании-подрядчика «Трест Тринити». Подписали фиктивный договор на прокладку кабеля по дну Финского залива между подстанциями «Дамба-1» у Лисьего Носа и «Маяк» в Кронштадте, - передает детали дела объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Естественно, никаких работ по прокладке кабельной линии никто не сделал. Злоумышленники хотели заключить еще дополнительные соглашения, чтобы обогатиться на сделке. Но тут-то их и поймали правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU