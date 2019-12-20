На Малой Конюшенной улице появился «живой» пряничный домик с новогодними героями
На Малой Конюшенной улице в Петербурге установили красочный пряничный домик. Его особенность в том, что он способен «ожить» благодаря смартфону или планшету. Достаточно просто навести камеру гаджета на метку, расположенную рядом с красочным домиком. И вуаля – на экране устройства появятся анимированные жильцы новогоднего «пряника». Не обойдется и без Снеговика, Снегурочки и Деда Мороза.
Домик "населяют" новогодние персонажи через экран гаджета. Фото: ГК "Мегаполис"
- Секрет «ожившего» домика в использовании технологии дополненной реальности. Это современный тренд всей Европы. Фотографии с волшебными персонажами можно отправить родным и друзьям, а также поделиться ими в социальных сетях, - рассказывает пресс-служба компании подрядчика «Мегаполис».
Напомним, 21 декабря в 18:00 Дед Мороз из Великого Устюга «прилетит» на самолете на Дворцовую площадь. Суббота у главного волшебника страны будет очень насыщенная.
ИСТОЧНИК KP.RU