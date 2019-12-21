2019-12-21T00:26:58+03:00
Общество

Петербургские водители простояли целый час на ЗСД из-за внезапного перекрытия

Водители уверены, что платную дорогу перекрыли из-за движущихся в «Пулково» Владимира Путина и первых лиц стран СНГ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Плати и стой", - жалуются водители на ЗСД, внезапно вставшие в пробку. Фото: vk.com/unreleased_dtp"Плати и стой", - жалуются водители на ЗСД, внезапно вставшие в пробку. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Поздним вечером 20 декабря на Западном скоростном диаметре внезапно образовалась гигантская пробка. Около 22:00 петербургские водители начали массово жаловаться в соцсетях на перекрытие платной дороги.

- При разрешении двигаться со скоростью в 110 км/час мы почему-то стоим. Стоит даже скорая помощь с включенными мигалками, машина МЧС. Ничего не движется, - рассказывает очевидец длинной пробки на ЗСД в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По словам некоторых водителей, машины простояли без движения целый час. А это и потраченный бензин, и нервы, и время. Тем более, несмотря на перекрытие дороги, с автолюбителей все равно потребовали оплатить проезд.

Водители единогласно считают, что причиной пробки является вылет в «Пулково» Владимира Путина и первых лиц стран СНГ, которые собирались в Петербурге на неформальной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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