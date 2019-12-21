В Красносельском районе заметили «охотника за привидениями»

СЕГОДНЯ 01:01 2019-12-21T01:01:34+03:00

Действия горе-дворника сравнили с борцами с призраками из фильма "Охотники за привидениями". Фото: vk.com/krasnosel_news

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В Красносельском районе жители корпуса №2 дома №18 на улице Стойкости заметили «охотника за привидениями». Именно так они окрестили дворника, который имитировал уборку территории смешным образом – едва водил воздуходувным устройством по лужам и мокрому снегу.

- Он слышал что-нибудь про метлу, про совок, про погоду, в которую это надо делать?! «Замечательно» просто. Перегоняет листья из одной машины под другую, - возмущается местная жительница в группе «Красносельский район» во «Вконтакте».

Петербуржцы посчитали, что деньги, которые они платят за жилищно-коммунальные услуги, уходят в никуда. А действия горе-дворника сравнили с таинственным обрядом изгнания, как в культовом фильме «Охотники за привидениями».

- Шайтан-машина жужжит, дворнику весело. У кого еще такие ребята бродят? Может им в управляющей компании платят премии за разгон призраков? – шутят жители Красносельского района.

Уборка "охотника за привидениями" территории около дома Стойкости, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU