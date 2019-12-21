2019-12-21T01:01:34+03:00
Общество

В Красносельском районе заметили «охотника за привидениями»

Именно так окрестили дворника, имитировавшего уборку улицы Стойкости [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Действия горе-дворника сравнили с борцами с призраками из фильма "Охотники за привидениями". Фото: vk.com/krasnosel_newsДействия горе-дворника сравнили с борцами с призраками из фильма "Охотники за привидениями". Фото: vk.com/krasnosel_news
Изменить размер текста:

В Красносельском районе жители корпуса №2 дома №18 на улице Стойкости заметили «охотника за привидениями». Именно так они окрестили дворника, который имитировал уборку территории смешным образом – едва водил воздуходувным устройством по лужам и мокрому снегу.

- Он слышал что-нибудь про метлу, про совок, про погоду, в которую это надо делать?! «Замечательно» просто. Перегоняет листья из одной машины под другую, - возмущается местная жительница в группе «Красносельский район» во «Вконтакте».

Петербуржцы посчитали, что деньги, которые они платят за жилищно-коммунальные услуги, уходят в никуда. А действия горе-дворника сравнили с таинственным обрядом изгнания, как в культовом фильме «Охотники за привидениями».

- Шайтан-машина жужжит, дворнику весело. У кого еще такие ребята бродят? Может им в управляющей компании платят премии за разгон призраков? – шутят жители Красносельского района.

Уборка "охотника за привидениями" территории около дома Стойкости, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волки заглянули в гости к поисковым спасателям в Ленобласти
Петербургским школьникам раздали 30 млн рублей на реализацию социальных проектов
В Красносельском районе заметили «охотника за привидениями»
Петербургские водители простояли целый час на ЗСД из-за внезапного перекрытия
На Малой Конюшенной улице появился «живой» пряничный домик с новогодними героями
Виновных в краже 389 млн рублей у «Ленэнерго» отпустили на свободу
Лжетеррориста петербургских вокзалов отправили за решетку
ГИБДД разыскивает белый микроавтобус, сбивший пенсионера на «зебре» на Богатырском проспекте
По Петербургу вновь проедет «Дедморобус» с оркестром
В Петербурге подвели окончательные итоги последствий штормового ветра
В Петербурге заключили под стражу угонщиков элитных иномарок, прятавших машины в бункере особняка
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно стать зайчиком или белочкой на Новый год
Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения