В Красносельском районе заметили «охотника за привидениями»
В Красносельском районе жители корпуса №2 дома №18 на улице Стойкости заметили «охотника за привидениями». Именно так они окрестили дворника, который имитировал уборку территории смешным образом – едва водил воздуходувным устройством по лужам и мокрому снегу.
- Он слышал что-нибудь про метлу, про совок, про погоду, в которую это надо делать?! «Замечательно» просто. Перегоняет листья из одной машины под другую, - возмущается местная жительница в группе «Красносельский район» во «Вконтакте».
Петербуржцы посчитали, что деньги, которые они платят за жилищно-коммунальные услуги, уходят в никуда. А действия горе-дворника сравнили с таинственным обрядом изгнания, как в культовом фильме «Охотники за привидениями».
- Шайтан-машина жужжит, дворнику весело. У кого еще такие ребята бродят? Может им в управляющей компании платят премии за разгон призраков? – шутят жители Красносельского района.
Уборка "охотника за привидениями" территории около дома Стойкости, 18.
ИСТОЧНИК KP.RU