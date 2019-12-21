2019-12-21T01:33:30+03:00
Общество

Петербургским школьникам раздали 30 млн рублей на реализацию социальных проектов

Смольный определил победителей проекта «Твой бюджет в школах»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Школьники защитили перед экспертным советом свои социальные проекты. Фото: gov.spb.ruШкольники защитили перед экспертным советом свои социальные проекты. Фото: gov.spb.ru
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20 декабря в Петербурге определили победителей пилотного проекта «Твой бюджет в школах». В рамках него дети предлагали различные инициативы преображения школьных пространств. Из 26 участников в конкурсе выиграли 10. На реализацию своих проектов ребята получат 30 миллионов рублей.

- Инициативы старшеклассников разделились на несколько направлений – оборудование и оснащение предметных классов, организация пространства актовых и спортивных залов, благоустройство территорий у школ и даже создание музея. Победителей определяли по критериям актуальности, инновационности, проработанности, вовлеченности и уровню презентации, - передает комитет финансов Петербурга.

10 группам школьников, выигравших заветный грант, вручили кубки и дипломы. Далее их ждет нелегкая работа по воплощению мечты, то есть проекта, в реальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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