2019-12-21T10:03:59+03:00
Общество

Погода на выходные 21 и 22 декабря: Петербург ждет сухость и тепло

Синоптики рассказали, что осадки временно «отстанут» от горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Выходные 21 и 22 декабря в Петербурге будут облачными, но без осадков.Выходные 21 и 22 декабря в Петербурге будут облачными, но без осадков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики рассказали, что в выходные 21 и 22 декабря в Санкт-Петербурге вновь будет тепло, и наконец-то, сухо. Дожди вернуться лишь в понедельник, поэтому уик-энд должен только порадовать петербуржцев.

- 21 декабря пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет юго-восточный и умеренный. Температура воздуха в течение дня поднимется от нуля до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Почти такая же погода останется в Петербурге и в воскресенье, но с двумя нюансами – совсем небольшим дождем и потеплением до +4 градусов по Цельсию. Оба выходных дня, кстати, будут облачными, так что о солнце можно не мечтать.

Напомним, что в субботу 21 декабря на Дворцовую площадь «прилетит» Дед Мороз из Великого Устюга, у которого сегодня насыщенная программа в городе и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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