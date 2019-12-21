На улице Вавиловых госпитализировали спящего Деда Мороза с чемоданом «непредсказуемого предсказателя»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-21T10:58:58+03:00

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Каких только артистов и аниматоров не встретишь на улицах Северной столицы. И далеко не всем из них работа дается легко. «Отключившегося» мужчину с ходулями и чемоданом с надписью «непредсказуемый предсказатель» заметили горожане. Он лежал на скамейках общепита в необычном положении. Очевидцы вызвали ему скорую, испугавшись за здоровье артиста.

- Непредсказуемый предсказатель в полной отключке поехал со врачами на улице Вавиловых, - написал неравнодушный прохожий в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Петербуржцы не стали глумиться над артистом, хотя и предположили, что он изрядно выпил - все-таки у человека творческая работа. Людей больше интересовало то, что находится в загадочном чемодане, откуда виднелась одежда, напоминающая шубу. Позже горожане поделились фотографией этого же артиста с чемоданом, но уже одетого в синий костюм Деда Мороза и стоявшего на ходулях.

Тайну чемодана "непредсказуемого предсказателя" быстро раскрыли. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU