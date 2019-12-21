2019-12-21T11:19:29+03:00
Происшествия

Вор-взломщик обнес на три миллиона рублей коттедж в Ленобласти

Злоумышленник взломал один сейф, а другой прихватил с собой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вор лишил хозяина коттеджа более трех миллионов рублей.Вор лишил хозяина коттеджа более трех миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские ищут вора-взломщика, унесшего более трех миллионов рублей из частного дома во Всеволожском районе Ленобласти. Злоумышленнику приглянулся один из коттеджей в поселке «Особый статус» на улице Николаевской. Времени у него было достаточно, поскольку хозяева дома отсутствовали целую неделю.

- Заявитель рассказал, что вор проник в коттедж между 12 и 19 декабря. Он пролез через металлический забор и с легкостью взломал замок входной двери. Затем злоумышленник нашел один из сейфов, в котором лежали 100 тысяч рублей и рабочие документы. Открыть его он не смог и прихватил с собой. Далее вор спустился в цокольный этаж. Там его ждал другой сейф с рублями, евро и долларами. Его он все же взломал, отжав дверцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общий ущерб в итоге составил 3 300 000 млн рублей. Пока вора разыскивают, в отношении него уже возбудили уголовное дело по статье за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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