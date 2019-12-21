2019-12-21T11:47:53+03:00
Происшествия

В Петербурге проверили 670 социальных объектов из-за ложного минирования за 20 декабря

Всего эвакуировали около 14 тысяч человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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20 декабря в Петербурге вновь активизировались лжетеррористы.20 декабря в Петербурге вновь активизировались лжетеррористы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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20 декабря в Петербурге вновь активизировались лжетеррористы. С электронного почтового ящика, расположенного в Голландии, пришли многочисленные сообщения о якобы минировании судов, станций метрополитена, ж/д вокзалов, аэропорта, различных учебных заведений, Мариинского театра, банков и даже мостов.

- 317 сотрудников ОВД осмотрели 670 социальных объектов. Никаких взрывчатых веществ и опасных устройств не обнаружено. При проведении мероприятий в некоторых местах потребовалась эвакуация – ее общая численность достигла 14 тысяч человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Вечером того же дня все мероприятия по обследованию объектов закончили. Материалы в отношении злоумышленника отправили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Лжетеррориста продолжают вычислять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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