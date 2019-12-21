Дед Мороз из Великого Устюга заглянул к малышам из детской клинической больницы в Ленобласти

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-21T12:08:50+03:00

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Дед Мороз из Великого Устюга начал свой насыщенный день в Ленобласти и Петербурге с посещения детской клинической больницы. Многие ребята проходят там длительное лечение и находятся вдали от родных, поэтому им как никому другому нужна поддержка. Главный волшебник страны заглянул к маленьким пациентам областной больницы с концертом, новогодними пожеланиями и, конечно, подарками.

- Дети из некоторых отделений не смогли посетить торжественные мероприятия по состоянию здоровья. Но к ним пришел губернатор Ленобласти, который не оставил ребят без подарков. Юным пациентам пожелали скорее выздороветь и никогда не болеть, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Всероссийский Дед Мороз выступил для детишек с новогодним концертом. Фото: instagram.com/drozdenko_au

А самой больнице вручили ценный подарок – новый аппарат МРТ. Добавим, что главный Дед Мороз России планирует «прилететь» на Дворцовую площадь Петербурга в субботу 21 декабря в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU