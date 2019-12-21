2019-12-21T12:08:50+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга заглянул к малышам из детской клинической больницы в Ленобласти

Главный волшебник страны спел для пациентов и раздал ребятам подарки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Дед Мороз навестил юных пациентов областной детской клинической больницы. Фото: instagram.com/drozdenko_auДед Мороз навестил юных пациентов областной детской клинической больницы. Фото: instagram.com/drozdenko_au
Изменить размер текста:

Дед Мороз из Великого Устюга начал свой насыщенный день в Ленобласти и Петербурге с посещения детской клинической больницы. Многие ребята проходят там длительное лечение и находятся вдали от родных, поэтому им как никому другому нужна поддержка. Главный волшебник страны заглянул к маленьким пациентам областной больницы с концертом, новогодними пожеланиями и, конечно, подарками.

- Дети из некоторых отделений не смогли посетить торжественные мероприятия по состоянию здоровья. Но к ним пришел губернатор Ленобласти, который не оставил ребят без подарков. Юным пациентам пожелали скорее выздороветь и никогда не болеть, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Всероссийский Дед Мороз выступил для детишек с новогодним концертом. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Всероссийский Дед Мороз выступил для детишек с новогодним концертом. Фото: instagram.com/drozdenko_au

А самой больнице вручили ценный подарок – новый аппарат МРТ. Добавим, что главный Дед Мороз России планирует «прилететь» на Дворцовую площадь Петербурга в субботу 21 декабря в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колпинском лесу браконьер открыл огонь по охранникам газопровода «Транснефти»
52 жилых дома в Колпино остались без отопления после прорыва трубы
В Петербурге двое пассажиров обчистили таксиста, начав душить его веревкой
Дед Мороз из Великого Устюга заглянул к малышам из детской клинической больницы в Ленобласти
В Петербурге проверили 670 социальных объектов из-за ложного минирования за 20 декабря
Вор-взломщик обнес на три миллиона рублей коттедж в Ленобласти
На улице Вавиловых госпитализировали спящего Деда Мороза с чемоданом «непредсказуемого предсказателя»
Полиция Петербурга разыскивает мужа, жестоко избившего жену-мигрантку
Погода на выходные 21 и 22 декабря: Петербург ждет сухость и тепло
Волки заглянули в гости к поисковым спасателям в Ленобласти
Петербургским школьникам раздали 30 млн рублей на реализацию социальных проектов
В Красносельском районе заметили «охотника за привидениями»
Петербургские водители простояли целый час на ЗСД из-за внезапного перекрытия
На Малой Конюшенной улице появился «живой» пряничный домик с новогодними героями
Виновных в краже 389 млн рублей у «Ленэнерго» отпустили на свободу
Лжетеррориста петербургских вокзалов отправили за решетку
ГИБДД разыскивает белый микроавтобус, сбивший пенсионера на «зебре» на Богатырском проспекте
По Петербургу вновь проедет «Дедморобус» с оркестром
В Петербурге подвели окончательные итоги последствий штормового ветра
В Петербурге заключили под стражу угонщиков элитных иномарок, прятавших машины в бункере особняка
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно стать зайчиком или белочкой на Новый год
Огромные айсберги наводнили сестрорецкий парк Дубки после наводнения