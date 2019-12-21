В Петербурге двое пассажиров обчистили таксиста, начав душить его веревкой

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-21T12:23:52+03:00

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Ночью 21 декабря в полицию обратился перепуганный таксист с заявлением, что несколькими часами ранее его обчистили двое неизвестных. Он как ни в чем не бывало принял заказ и пустил в машину двоих пассажиров. Один из них внезапно накинул на шею водителю веревку и принялся душить. Другой злоумышленник на переднем сиденье достал нож и стал требовать от таксиста отдать все ценное имущество.

- В итоги грабители скрылись с банковской картой мужчины из бардачка и его двумя сотовыми телефонами. Предварительно они вытащили из авто ключи зажигания, приказали водителю сидеть неподвижно 10 минут и прокололи 3 колеса авто, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Позже таксисту пришло уведомление, что с его карты сняли 1600 рублей. В итоге грабители поживились почти 8 тысячами, что для водителя явилось значительным ущербом. Злоумышленников с азиатским типом лица сейчас разыскивают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU