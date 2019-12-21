52 жилых дома в Колпино остались без отопления после прорыва трубы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-21T12:38:46+03:00

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Около 4 утра в Колпино возле дома №12 на улице Губина прорвало трубу. Разбуженные местные жители засняли, как густой пар постепенно окутывает дворы, а вода вытекает на проезжую часть. В 04:40 дефект уже оперативно локализовали. Однако, по состоянию на 10 часов утра, сразу 52 жилых дома остались без отопления.

- Специалисты сделают все возможное для переключения потребителей на резервные схемы теплоснабжения, чтобы сократить число ограниченных по отоплению и горячей вроде потребителей. Обычно на ремонт трубы диаметром в 500 мм уходит 20 часов, но работы завершат раньше, - передает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Теплоэнергетики сетуют, что фиксируют в Колпинском и Пушкинском районе Петербурга треть всех технологических нарушений. Хозяйство этих районов по-прежнему находится в конкурсном управлении и эксплуатируется «ТЭК СПб» через арендный договор. А это исключает возможность капитальных вложений.

ИСТОЧНИК KP.RU