Петербуржцы удивились ретро-вагонам на станции метро «Девяткино»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-21T13:57:48+03:00

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Петербуржцы удивились неожиданному появлению ретро-вагонов на станции метро «Девяткино». Поезд в бирюзово-синей стилистике остановился прямо возле платформы, но машинист не открыл двери для пассажиров. На вагонах красовались гербы СССР. Фотографии «советского старичка» появились в сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте». Горожане принялись обсуждать диковинный поезд.

- Это наверняка новодел. В старых вагонах пружинные диваны были!

- Это экскурсионный состав, скорее всего. Восстановленный.

- Пустой, свободный. Не то что сейчас!

Сесть в вагоны было нельзя, но они и без того порадовали пассажиров подземки. Фото: vk.com/9online

Почему вагоны прибыли на конечную станцию красной ветки метро – неизвестно. Петербуржцы предположили, что это связано со 140-летием Иосифа Сталина. К слову, до 1992 года «Девяткино» именовали «Комсомольской» станцией.

- Ребят, это обычная перегонка на ретро составе, почти каждый день по первой линии ездит и пару раз в неделю на вторую линию заглядывает, - подытожил различные мнения в группе один из знающих пассажиров подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU