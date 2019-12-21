2019-12-21T14:54:20+03:00
Происшествия

«Боялась идти на контрольную»: Петербургская школьница угодила в госпиталь, наглотавшись таблеток

14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге школьница так сильно не хотела писать контрольную, что угодила в госпиталь.В Петербурге школьница так сильно не хотела писать контрольную, что угодила в госпиталь.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургская школьница наглоталась таблеток для того, чтобы не идти учиться. О 14-летней девочке полицейским рассказали врачи из детской городской больницы №5, куда госпитализировали ученицу. Медики сообщили, что восьмиклассница находится в тяжелом состоянии.

- 20 декабря около 10 утра девочка приняла около 10 таблеток двух лекарств – парацетомола и ибупрофена. Затем ей стало очень плохо. Возможно, она именно этого и добивалась, поскольку боялась идти в школу на контрольную работу и хотела симулировать болезнь, - поведал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья 14-летней девочки точно благополучная и на учете в полиции не состоит. На дом к родителям выезжала для беседы инспектор из отдела по делам несовершеннолетних. Похоже, до Нового года восьмиклассница все же не пойдет в школу и избежит злосчастной контрольной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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