Следователи нашли склад оружия у браконьера, ранившего в колпинском лесу охранника газопровода

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-21T15:26:32+03:00

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Стали известны подробности задержания браконьера, открывшего огонь по охранникам газопровода в колпинском лесу. Напомним, 60-летний мужчина не менее 5 раз выстрелил из карабина «Сайга» по сотрудникам «Транснефти». Один из охранников в итоге получил пулю в грудь, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

Стрелка поймали по горячим следам. Ему уже предъявлено обвинение по уголовное статье за покушение на убийство двух или более лиц. Позже следователи и полицейские нагрянули в дом горе-браконьера и нашли там целый склад оружия.

- В ходе обыска у охотника изъяли более двух тысяч патронов различных типов, два самодельных взрывных устройства, составные части огнестрельного оружия, пять взрывателей ручных гранат, а также 16 устройств, похожих на детонаторы. Причем, на четыре найденные единицы оружия у мужчины есть разрешения, - передает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Задержанный хвастался в соцсетях своими различными трофеями. Фото: страница охотника во "Вконтакте"

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для охотника в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU