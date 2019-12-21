В Петербурге хотят открыть Генконсульство Молдовы
Губернатор Александр Беглов встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. Глава города отметил, что тесное сотрудничество с гостями проходит плодотворно – например, товарооборот уже на 37% превысил прошлогодний. Это произошло за счет поставок в Петербург овощей, фруктов и экспорта продукции машиностроения. Также в городе популярно и вино из Гагаузии.
- Сотрудничество может выйти на новый уровень с появлением в Петербурге Генконсульства Молдовы. Это будет способствовать решению проблем граждан Республики, которые проживают в городе на Неве, - сообщает пресс-служба Смольного.
Стороны выразили уверенность, что взаимоотношения Молдовы и Петербурга со временем еще сильнее укрепятся. В частности, Пушкинский район уже стал партнером города Бельцы. А в рамках гуманитарного сотрудничества Северная столица помогает Гагаузии с учебной литературой на русском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU