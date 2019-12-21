На Дворцовую площадь прибыл Дед Мороз из Великого Устюга
21 декабря в 18:00 на Дворцовую площадь прибыл Всероссийский Дедушка Мороз. Волшебник из Великого Устюга зажег огни на главной городской елке и дал старт новогодним праздникам в Петербурге.
Петербуржцы приходили на церемонию зажжения огней на елке с друзьями и целыми семьями.Фото: Артем КИЛЬКИН
Неподалеку как раз подходил к концу традиционный забег Дедов Морозов. Петербуржцы вновь с креативом подошли к спортивному событию и нарядились в разнообразные красочные костюмы. Во время забега с лиц новогодних спортсменов не сходила улыбка, а рядовые прохожие с удовольствием отбивали им приветственное «пять».
Традиционный забег Дедов Морозов вновь прошел навеселе и с улыбками.Фото: Артем КИЛЬКИН
Жители Петербурга собирались на Дворцовой площади с друзьями и целыми семьями. Деда Мороза встречали и первые лица города.
- Губернатор принял от «детской комиссии» акт о готовности праздничного убранства города. И действительно – в эти декабрьские дни наступает волшебное время, когда выходишь за порог и попадаешь словно в сказку. Город очень красиво украшен и впереди петербуржцев ждет еще много интересного, - передает подробности церемонии пресс-служба Смольного.
Напомним, ранее Всероссийский Дед Мороз заглянул к больным ребяткам в областной детской клинической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU