2019-12-21T19:14:41+03:00
Общество

На Дворцовую площадь прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

Главный волшебник страны зажег огни на елке и объявил о начале новогодних праздников [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дед Мороз выступил на Дворцовой площади перед тысячей петербуржцевДед Мороз выступил на Дворцовой площади перед тысячей петербуржцевФото: Артем КИЛЬКИН
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21 декабря в 18:00 на Дворцовую площадь прибыл Всероссийский Дедушка Мороз. Волшебник из Великого Устюга зажег огни на главной городской елке и дал старт новогодним праздникам в Петербурге.

Петербуржцы приходили на церемонию зажжения огней на елке с друзьями и целыми семьями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы приходили на церемонию зажжения огней на елке с друзьями и целыми семьями.Фото: Артем КИЛЬКИН

Неподалеку как раз подходил к концу традиционный забег Дедов Морозов. Петербуржцы вновь с креативом подошли к спортивному событию и нарядились в разнообразные красочные костюмы. Во время забега с лиц новогодних спортсменов не сходила улыбка, а рядовые прохожие с удовольствием отбивали им приветственное «пять».

Традиционный забег Дедов Морозов вновь прошел навеселе и с улыбками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционный забег Дедов Морозов вновь прошел навеселе и с улыбками.Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга собирались на Дворцовой площади с друзьями и целыми семьями. Деда Мороза встречали и первые лица города.

- Губернатор принял от «детской комиссии» акт о готовности праздничного убранства города. И действительно – в эти декабрьские дни наступает волшебное время, когда выходишь за порог и попадаешь словно в сказку. Город очень красиво украшен и впереди петербуржцев ждет еще много интересного, - передает подробности церемонии пресс-служба Смольного.

Напомним, ранее Всероссийский Дед Мороз заглянул к больным ребяткам в областной детской клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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