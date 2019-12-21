2019-12-21T19:52:14+03:00
Происшествия

Иномарка влетела в аптеку в массовом ДТП на Новочеркасском проспекте

По словам очевидцев, жертв удалось чудом избежать [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Иномарка, влетевшая в аптеку, чудом никого не задела. Фото: vk.com/spb_todayИномарка, влетевшая в аптеку, чудом никого не задела. Фото: vk.com/spb_today
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На Новочеркасском проспекте в дом №40 влетела иномарка в результате массового ДТП. Сначала машина зацепила здание общепита, а после ее отбросило в сторону аптеки. Очевидцы рассказали, что по счастливой случайности, жертв удалось избежать. А началось все с любителей быстрой езды.

- Молодые люди в «Хендай» неслись по Новочеркасскому проспекту примерно со скоростью 130 км/ч, как мне показалось. Они врезались в два автомобиля, после чего одна из машин с человеком за рулем въехала в дом. Затем молодежь ударилась в другое авто, у которого от столкновения сильно смялся зад. К счастью, людей там мне было, - написала очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Всего в ДТП пострадали 4 машины. Фото: vk.com/spb_today

Всего в ДТП пострадали 4 машины. Фото: vk.com/spb_today

Обломки машин также ни в кого не попали. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые с помощью водителей и свидетелей аварии устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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