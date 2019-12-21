В «Порту Севкабель» открыли круговой каток с видом на Финский залив

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-21T20:38:32+03:00

На каток пускают сеансами по часу, а цена билета от 250 до 450 рублей [фото]

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21 декабря в Петербурге стало на один каток больше. «Новичок» располагается прямо у Финского залива на территории «Севкабель Порта». Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами.

Круговой каток особенно пришелся по нраву детишкам.Фото: Олег ЗОЛОТО

- С одной стороны – море, с другой – трубы, катаемся по кругу, вокруг микрочащи. Фудтраки появятся со следующей недели. Надо льдом идет мост, еще есть отлетевшая инсталляция в башне и отлетевшая рыба на башне. В общем, мы старались! – пишет официальная группа «Севкабель Порта» во «Вконтакте.

Цены за час катания на катке разнятся от 250 до 450 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

В день открытия среди посетителей было очень много детей, веселье, улыбки и смех которых задавали праздничный тон. К слову, каток работает сеансами длительностью по часу. Стоимость билета разнится от 250 до 450 рублей в зависимости от дня недели и времени суток. За прокат коньков просят заплатить 350 рублей, а за их заточку – 250. При этом вход для детей от 3 до 7 лет – бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU