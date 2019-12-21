Коммунисты поставили в Петербурге памятник Сталину

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-21T21:24:19+03:00

Бюсту Сталина пока не нашли места в городе. Фото: vk.com/spbkprf

Бронзовый бюст пока находится в городском комитете КПРФ, ему еще не нашли места на какой-либо улице города

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В Санкт-Петербурге открыли памятник Иосифу Сталину. Однако новенький бронзовый бюст пока находится в помещении городского комитета КПРФ. Коммунисты сетуют, что пока все еще ведется поиск места постоянной установки памятника.

- В честь 140-й годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина все желающие могли принести цветы к бюсту генералиссимуса Победы в Санкт-Петербургском городском отделении КПРФ. Памятник только что отлили. Накануне его представили на концерте поэта Александра Харчикова. Бюст изготовили благодаря идее инициативной группы коммунистов и сторонников партии из Приморского района, - передает пресс-служба КПРФ.

Бюст, как и предполагалось, вызвал неоднозначные реакции у городской общественности.

Ранее «Комсомолка» писала, что на красной ветке метрополитена Петербурга появился ретро-поезд в советской стилистике. Некоторые горожане подумали, что это акция к 140-летию Сталина.

ИСТОЧНИК KP.RU