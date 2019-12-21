Спасатели Ленобласти наградили медалью МЧС школьника, вытащившего изо льда одноклассницу

21 Дек. 22:31 2019-12-21T22:55:31+03:00

Скромный мальчик даже не рассказал маме о героическом поступке. Фото: 47.mchs.gov.ru

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Спасатели МЧС Ленобласти, подводя итоги нелегкой работы за 2019 год, наградили своих лучших сотрудников и обычных горожан, которые отметились героическими поступками. Всего чествовали 80 человек. Им вручили кубки, медали, цветы и благодарственные дипломы.

Отдельными громкими овациями встретили награждение юного Ильи Каулио, ученика Ломоносовской школы №3. Напомним, маленький спасатель вытащил на сушу провалившуюся под лед одноклассницу. Мальчик по-пластунски подполз к самому краю полыньи и протянул девочке руку. О героическом поступке сына мама узнала только на следующий день, потому что скромняга постеснялся ей все рассказать.

Никто из героев 2019 года не ушел без награды. Фото: 47.mchs.gov.ru

- Взрослые спасатели с погонами и в форме встретили 11-летнего мальчика стоя и с аплодисментами. Ему вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах», - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU