2019-12-22T10:22:15+03:00
Происшествия

У «Старой Деревни» каршеринг влетел в уборочный «Камаз»

Водителя легковушки напрокат увезли в больницу в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
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По словам очевидцев, легковушка «вошла в уборочную «Скандию» на полном ходу». Фото: vk.com/spb_todayПо словам очевидцев, легковушка «вошла в уборочную «Скандию» на полном ходу». Фото: vk.com/spb_today
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Заморозков прошедшей ночью не было, льда на дорогах не наблюдалось. Но 37-летний водитель кашерина все равно не справился с управлением и, увы, продолжил свою захватывающую ночь в больнице.

Авария произошла на Торфяной дороге, у дома №10 – прямо напротив одного из входов на Серафимовское кладбище – сегодня в половине третьего ночи. Мужчина на «Фольксваген Поло», взятом напрокат по системе «Яндекс. Драйв», не заметил перед собой уборочный «Камаз».

– Автомобиль столкнулся с уборочной техникой – автомобилем «Камаз» с прицепом, – сообщает УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свой путь водитель продолжил уже на другой машине – автомобиле «Скорой помощи». Фото: vk.com/spb_today

Свой путь водитель продолжил уже на другой машине – автомобиле «Скорой помощи». Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, легковушка «вошла в уборочную «Скандию» на полном ходу». Что стало причиной? По одной из версий, водитель мог быть нетрезв. По другой, он мог уснуть за рулем. Никто не исключает и того, что мужчине просто стало плохо во время вождения.

Так или иначе, свой путь водитель продолжил уже на другой машине – автомобиле «Скорой помощи». Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Водитель «Камаза» не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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