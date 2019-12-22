Завтра из Петербурга в Крым отправится первый прямой поезд

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-22T12:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый прямой «крымский» поезд отправится из Петербурга уже завтра, 23 декабря. Состав двинется в сторону теплого полуострова, добраться до которого теперь можно благодаря мосту через Керченский пролив, в 14 часов с Московского вокзала. В пути пассажиры проведут 48 с половиной часов. Перевозчик – компания «Гранд Сервис Экспресс» – обещает подарить каждому сувенир в память о первой поездке.

Крымские поезда «Таврия» будут возить петербуржцев до Севастополя. Составы будут одноэтажными, с плацкартом и купе. В поезде «Петербург – Севастополь» под номером 007А все еще есть свободные места: за верхние просят от 4 000 рублей, за нижние – от 5 000 рублей.

Первый обратный поезд – №008С – отправится в сторону Петербурга 25 числа. В наличии много свободных мест. Билеты на север стоят чуть дешевле, чем на юг.

До 17 января поезда будут ходить ежедневно, а затем – через день вплоть до следующего периода отпусков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Билеты на поезд в Крым и из Крыма: Где купить, адреса касс

Долгожданная продажа билетов на поезда в Крым и из Крыма стартовала в пятницу, 8 ноября. Приобрести заветные проездные талоны можно на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в 24 кассах Крымской железной дороги (список ниже) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU