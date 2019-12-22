Водителя грузовика, смявшего на трассе «Скандинавия» шесть машин, задержали

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-22T13:06:41+03:00

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Страшная авария с участием пяти легковушек, микроавтобуса и грузовика остановила движение по трассе «Скандинавия» ранним утром 21 декабря. В 05:24 система экстренного реагирования при авариях передала, что на 143 километре трассы, перед развязкой на Светогорск у автозаправки, столкнулось несколько автомобилей и что в них горят люди…

За рулем грузовика был 36-летний житель Псковской области. Мужчина трудится водителем в компании «Трансстройнеруд». В то раннее утро он вез служебный «ДАФ XF» с полуприцепом с надписью про щебень и песок в сторону Финляндии. Когда вдруг не заметил красный сигнал светофора, поставленного перед местом дорожных работ. Не заметил он и автомобили, выстроившиеся перед ним в ожидании зеленого.

Больше всего пострадал «Ниссан»: его водитель погиб, а пассажирка отправилась в больницу. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

– По неустановленной причине грузовик столкнулся с шестью автомобилями: «Форд Мондео», «Мерседес Вито», «Хюндай Туссан», «Лада Веста», «Ниссан Икс Трайл» и «Рено Сандеро», – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пять автомобилей в результате аварии загорелись.

Два человека – 50-летний водитель «Ниссана» и 32-летний водитель «Рено» – погибли на месте. 48-летнюю пассажирку «Ниссана», супругу погибшего, доставили в больницу Выборга в среднем состоянии: у женщины сотрясение и множественные ожоги туловища. Трасса была перекрыта с 05:30 до 13:00.

За гибель двух человек, как произошло в этом случае, закон обещает до семи лет тюрьмы. Фото: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водителя «Трансстройнеруда» задержали. Завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть одного человека. За гибель двух человек, как произошло в этом случае, закон обещает до семи лет тюрьмы. А если выяснится, что водитель был нетрезв, – до 15 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU