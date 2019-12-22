Двое азиатов изнасиловали петербурженку во дворе на Краснопутиловской
39-летняя петербурженка стала жертвой двух насильников. Женщину подстерегли во дворе ее дома на Краснопутиловской улице в пять часов утра субботы, 21 декабря. Спустя полчаса униженная гражданка уже звонила на номер «112».
– Двое нерусских мужчин (предположительно, из Узбекистана), применив физическую силу, изнасиловали женщину, после чего скрылись, – передает «Комсомолке» слова жертвы источник в правоохранительных органах.
Факт изнасилования подтвердили медики больницы №26, которые провели освидетельствование жертвы. На месте преступления нашли два окурка и следы пальцев рук. Выяснилось, что отпечатки принадлежат 23-летнему петербуржцу, соседу потерпевшей.
Жертва разглядела в насильниках 18-20-летних азиатов. Один был одет в черную куртку и розовую шапку с помпоном, второй – в черную куртку и светлую толстовку.
На насильников, пока не задержанных, завели уголовное дело. Каждому светит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU