Двое азиатов изнасиловали петербурженку во дворе на Краснопутиловской

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-22T13:39:02+03:00

Каждому светит до 10 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На месте преступления нашли два окурка и отпечатки пальцев соседа

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39-летняя петербурженка стала жертвой двух насильников. Женщину подстерегли во дворе ее дома на Краснопутиловской улице в пять часов утра субботы, 21 декабря. Спустя полчаса униженная гражданка уже звонила на номер «112».

– Двое нерусских мужчин (предположительно, из Узбекистана), применив физическую силу, изнасиловали женщину, после чего скрылись, – передает «Комсомолке» слова жертвы источник в правоохранительных органах.

Факт изнасилования подтвердили медики больницы №26, которые провели освидетельствование жертвы. На месте преступления нашли два окурка и следы пальцев рук. Выяснилось, что отпечатки принадлежат 23-летнему петербуржцу, соседу потерпевшей.

Жертва разглядела в насильниках 18-20-летних азиатов. Один был одет в черную куртку и розовую шапку с помпоном, второй – в черную куртку и светлую толстовку.

На насильников, пока не задержанных, завели уголовное дело. Каждому светит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU